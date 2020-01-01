Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan açıklaması
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Serie A ekibi Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü Fortuna Düsseldorf ile anlaşmaya vardığı haberleri hem yerli hem de yabancı basında yer almıştı.
Bu iddiaların ardından Fortuna Düsseldorf'tan konuyla ilgili açıklama yapıldı ve anlaşma iddiaları yalanlandı.
Twitter'dan yapılan duyuruda başkan Thomas Röttgermann'ın sözlerine yer verilirken, "An itibariyle bir anlaşma bulunmamaktadır. Kaan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesinin geçerli olup olmayacağı pazartesi günü belli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezonda Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da 31 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.