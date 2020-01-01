Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan açıklaması

Sassuolo ile anlaştığı iddia edilen Kaan Ayhan'ın olası transferi konusunda kulübünden açıklama geldi.

ekibi 'nun Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü ile anlaşmaya vardığı haberleri hem yerli hem de yabancı basında yer almıştı.

Bu iddiaların ardından Fortuna Düsseldorf'tan konuyla ilgili açıklama yapıldı ve anlaşma iddiaları yalanlandı.

Twitter'dan yapılan duyuruda başkan Thomas Röttgermann'ın sözlerine yer verilirken, "An itibariyle bir anlaşma bulunmamaktadır. Kaan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesinin geçerli olup olmayacağı pazartesi günü belli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Geride kalan sezonda Fortuna Düsseldorf formasıyla 'da 31 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.