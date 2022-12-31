Manchester United Menajeri Erik ten Hag, disiplin nedenlerinden dolayı Rashford'u ilk 11'den çıkardı.

NE OLDU? Rashford, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'a döndüğünden beri takımı için iki maçta iki gol attı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde yılbaşı günü Wolves deplasmanı için Erik ten Hag'ın tarafından ilk 11'in dışında bırakıldı. Ten Hag onun yerine Arjantinli genç Alejandro Garnacho'yu ilk 11'e aldı.

NE SÖYLENDİ? Man Utd patronuna, başlama vuruşundan önce BT Sport tarafından Molineux'deki maç için Rashford'In neden yedek kulübesinde olduğu soruldu ve yalnızca "disiplin" nedenlerini gösterdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ten Hag, Rashford'u yedek bırakarak büyük bir karar verdi çünkü forvet, 21 maçta 10 gol ve dört asistle bu sezon takımın şimdiye kadarki en golcü oyuncusu. Ancak Hollandalı menajer, bugüne kadar oyuncularıyla ilgili zor kararlar almaktan korkmadığını gösterdi. Ten Hag, Tottenham galibiyetinden sonra stadı erken terk eden Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı ve ayrıca kulüp kaptanı Harry Maguire'ı şu ana kadar çoğunlukla yedek kulübesinde tuttu.

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SIRADA NE VAR? Rashford, salı günü Premier Lig'de Bournemouth ile oynanacak mücadelede ilk 11'e dönmeyi umuyor olacak.