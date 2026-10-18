Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında önümüzdeki salı akşamı Parc des Princes'te karşılaşacakları maçta Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique'den rövanşı almak istiyor.

Barcelona, bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla yürüyor. Katalan ekibi, ligde 9 maçta 27 puan topladı (tam puan); Avrupa kupasında ise ilk iki haftada 6 puan hanesine yazdırdı.

Diğer tarafta Saint-Germain de Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava ve Manchester City karşısında geçen iki hafta sonunda 6 puana sahip.

Flick, Enrique ile daha önce iki kez karşı karşıya geldi; ilk maçta berabere kaldılar, ikinci maçta ise İspanyol teknik adam kazandı.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre, ikisi arasındaki ilk karşılaşma Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasındaydı. Flick Almanya'nın, Luis Enrique ise İspanya'nın teknik direktörüydü ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

O maçta İspanya'yı 62. dakikada Alvaro Morata öne geçirmiş, ardından Niclas Füllkrug karşılaşmanın bitimine yedi dakika kala Almanlar adına skoru eşitlemişti.

Flick ile Lucho arasındaki ikinci karşılaşma geçen sezon, yine Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yaşandı. Ancak bu kez sırasıyla Barcelona ve Paris Saint-Germain'in başındaydılar ve kazanan Fransız ekibi oldu (2-1).

Montjuic'teki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda Barcelona, hâlen Fransız ekibinde forma giyen Ferran Torres'in golüyle öne geçti. Ancak Senny Mayulu 38. dakikada Paris adına skoru eşitledi, ardından son anlarda Gonçalo Ramos (şu anki Milan oyuncusu) belirleyici galibiyet golünü kaydetti.



