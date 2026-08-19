Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Rodri transferini övdü ve İspanyol orta sahanın tecrübesi ve saha içinde karar alma yeteneği sayesinde takıma daha fazla organizasyon ve maçların temposunu kontrol etme imkânı sunabileceğini vurguladı.

Flick, Çarşamba akşamı Mısır ekibi Al Ahly'yi (2-1) yendikleri Joan Gamper Kupası'nın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Rodri'nin Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Topu ayaklarıyla kullanma konusunda çok iyi."

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Şöyle devam etti: "O (Rodri) karar alabilen bir oyuncu, ne zaman daha hızlı ya da daha yavaş oynayacağına karar verebiliyor. İstediğimiz de bu, onun gibi tecrübeli bir oyuncu. Hem sahada hem soyunma odasında bir lider."

Barcelona teknik direktörü, yeni sezonun zorluğu hakkında da konuşarak şunları kaydetti: "Bu yıl kolay olmayacak. Hazırlık dönemi kolay değildi, çünkü birçok oyuncu ancak bir hafta önce geldi. Dakikaları yönetebilmek ve oyuncuları mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarabilmek için elimizdeki tüm bu maçlardan yararlanmamız gerekiyor."

Elche maçı

Barça, La Liga serüvenine Pazar günü ev sahibi Elche karşısında, "Manuel Martínez Valero" Stadı'nda, ligin ikinci hafta mücadelesi kapsamında başlıyor (birçok oyuncusunun Dünya Kupası'nın ileri turlarında yer alması nedeniyle ilk maçını oynamamıştı).

Flick, Elche karşılaşmasına ilişkin şöyle konuştu: "Önümüzde zorlu maçlar olduğunu düşünüyorum, Elche son dönemde çok iyi bir futbol oynadı. Ancak bizim kalitemiz var ve harika bir takıma sahibiz. Bunu yönetmeliyiz, çünkü milli maç arasının işimizi kolaylaştırmadığını düşünüyorum. Ama doğrudan sezona yöneliyoruz ve son derece iyi ve olumlu duygular içindeyiz."

Katalan kulübünün yaz transfer döneminde yeni bir forvet transferi için hâlâ çalıştığını belirten Flick, sportif direktör Deco'ya olan tam güvenini vurguladı.

Alman teknik adam şöyle dedi: "Bu oyuncuyu (forveti) arıyoruz. Deco harika bir iş yapıyor ve ona gözü kapalı güveniyorum."

Barça, hazırlık dönemini Al Ahly galibiyetiyle noktaladı. Ev sahibi ekipte Hamza Abdelkerim öne geçiren golü kaydetti, ardından Raphinha penaltıdan ikinci golü ekledi; Ahmed Sayed Zizo ise kırmızılı ekibin tek golünü atarak farkı bir sayıya indirdi.

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