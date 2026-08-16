Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, takımının Basel karşısında aldığı büyük galibiyette sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve takımın Udinese karşısında oynadığı maça kıyasla belirgin bir gelişim gösterdiğini vurguladı; ancak aynı zamanda takımın İspanya Ligi serüveni başlamadan önce hâlâ geliştirilmesi gereken yönler bulunduğunun altını çizdi.

Barcelona kulübüne bağlı medya organlarının aktardığı açıklamalarında Flick, Basel karşılaşmasının takım için iyi bir sınav olduğunu belirtti ve lig müsabakalarının başlama tarihinin yaklaşmasıyla teknik ekibin odağının artık Elche karşısındaki açılış maçına yönelmeye başladığını ifade etti.

Alman teknik adam, takımı en yüksek hazırlık seviyesine ulaştırmanın kolay bir görev olmadığına işaret etti; özellikle bazı oyuncuların antrenmanlara geç dönemlerde katılmış olması nedeniyle, önümüzdeki milli takım arasının ardından bile Barcelona'nın tam gücüne ulaşmasını beklemediğini vurguladı.

Flick, geniş skorlu galibiyete rağmen takımın Basel karşılaşmasında istediği hızı ortaya koymadığını belirterek şunları söyledi: "Bizim için iyi bir sınavdı, iyi oynadılar, ancak istediğimiz hızda oynamadık. Gelişmemiz gerekiyor ve bunun için gereken imkânlara sahibiz."

Basel karşısındaki hazırlık maçı, takımın mevcut oyuncularının çoğunun tek bir karşılaşmada bir araya geldiği ilk görünüme sahne oldu ve Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki önemli bir sınavda, transfer edilen bazı yeni isimlerin dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından 5-0'lık büyük bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Flick, önümüzdeki günlerde transfer piyasasında yeni hareketlerin yaşanma ihtimalini dışlamadı ve takım kadrosunun hâlâ bazı takviyelere ihtiyaç duyabileceğine dair ipucu vererek şunları söyledi: "Belki bir şeyi kaçırmışızdır, bu hafta göreceğiz." Ancak kulübün transfer etmeyi düşündüğü mevkileri ya da isimleri açıklamadı.

Buna karşılık teknik direktör, antrenmanlardaki çalışmanın mevcut aşamada kendisi için en önemli unsur olmaya devam ettiğini vurguladı; oyuncularından geçen sezon takımın ortaya koyduğu standartları korumalarını istedi ve odağın sıkı çalışma ile sürekli gelişime yönelmesi gerektiğini söyledi.

Barcelona'nın hazırlık döneminde son bir sınavı kaldı: Takım, hazırlık maçları sayfasını kapatıp lige çıkacağı ilk maça, Elche karşısındaki müsabakaya hazırlanmaya başlamadan önce çarşamba günü Joan Gamper Kupası'nda Al Ahly ile karşılaşacak.

Flick, Barcelona taraftarlarının önünde Camp Nou'da yeniden oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi; taraftar desteğinin takım için önemine dikkat çekti ve oyuncularından geçen sezon takımın ortaya koyduğu seviyeyi yeniden yakalamak için çalışmayı sürdürmelerini istedi.

Alman teknik adam sözlerini, teknik ekibin hazırlık dönemindeki son maçı takımın durumunu daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek için değerlendireceğini vurgulayarak tamamladı; ancak resmî başlangıç düdüğünden önce istenen hazırlık düzeyine ulaşmada en önemli unsurun antrenmanların yoğunluğu ve kalitesi olacağının altını çizdi.