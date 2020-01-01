Flaş iddia! Roma, Cengiz Ünder'e kulüp arıyor...

İtalyan medyası, Roma'nın Matteo Politano'nun transferini kaynak yaratmak için Cengiz Ünder'i elden çıkarmaya hazırlandığını öne sürdü.

forması giyen Matteo Politano'nun peşinde olan 'nın milli futbolcu Cengiz Ünder'i elden çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde İtalyan kulübünün bir FIFA menajerini bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan Cengiz'e kulüp araması için görevlendirdiği belirtildi.

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Haberde Roma yönetiminin Cengiz'in satışıyla birlikte Politano transferine kaynak yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan Roma'nın Politano'nun alternatifi olarak da forması giyen Gaetano Castrovilli'yi belirlediği de gelen haberler arasında.

2017 yazında Medipol 'den 13 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki Cengiz, bu sezon Roma forması altında 4'ü ilk 11'de olmak üzere 11 resmi maçta görev almış ve 1 gole imza atmıştı.