Flamengo, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın işine son verdi.

Brezilya Serie A ekibi Flamengo, Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını duyurdu. Son bir ayda üç final, bir de yarı final maçını kaybeden Portekizli teknik direktörün işine son verildi.

Ne söylendi?

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Flamengo, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Ona geleceğinde en iyisini diliyoruz."

Vitor Pereira hangi finalleri kaybetti?

Portekizli teknik direktörün sonunu hazırlayan sonuçlar, final maçları oldu. Pereira, Flamengo ile üç final bir de yarı final kaybetti ve eleştirilerin odağı haline geldi.

Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras'a kaybeden Flamengo, Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde de Al-Hilal'e 3-2 yenildi.

İki ayaklı oynanan Carioca Ligi Finali'nde Fluminense'ye toplamda 4-3 mağlup olan Vitor Pereira'nın ekibi, Recopa Sudamericana Finali'nde ise Ekvador ekibi Independiente del Valle'ye kaybetti.

Flamengo, Brezilya Serie A başlamadan önce hiçbir kupa fırsatını değerlendiremedi ve Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.