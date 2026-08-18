Barcelona, transfer piyasasının kapanmasından önce kadrosunu yeniden şekillendirme adımlarını hızlandırıyor. Kulüp, genç oyuncularından birine farklı bir durak arama yolunu açtı; İspanya içinden ve dışından birçok kulübün ilgisi de giderek artıyor.

İspanyol Sport gazetesine göre Barcelona, Hector Fort'un tamamen ayrılmasına sıcak bakıyor. Oyuncuya, yeni sezonda takımın planları içinde yer almadığı bildirildi; birçok kulüp de kendisiyle anlaşmak için ilgili.

Everton, Fulham ve Borussia Dortmund daha önce İspanyol bekin durumunu sormuştu. Ardından Real Sociedad, oyuncunun Elche'ye kiralandığı dönemde topladığı olumlu raporlardan yararlanarak ilgilenenler listesine katıldı.

Fort, Barcelona'nın hazırlık döneminde bir daha yer almayacak. Geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek; kendisine daha fazla sahaya çıkma fırsatı sağlayacak sportif projeye öncelik verilecek.

Elche oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyordu, ancak bu seçenek artık gündem dışı kaldı; çünkü Barcelona onu tekrar kiralamak istemiyor ve tamamen satmakta ısrarcı.

Katalan kulübü, transferin bedelini yaklaşık 10 milyon avro olarak belirledi. Bu da Fort'u kadrosuna katmak isteyen kulüplerin, yarışa dahil olabilmek için bu miktara yakın bir teklif sunması gerektiği anlamına geliyor.

Fort'un dosyası, Marc Casado'nunkiyle birlikte, Barcelona'nın transfer piyasasının kapanmasından önce çözmeye çalıştığı en önemli dosyalar arasında yer alıyor. Amaç, ek gelir sağlamak ve yeni oyuncuları kayıt altına alabilmek için maaş marjını genişletmek.

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