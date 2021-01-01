Fırat Aydınus'un yönettiği Beşiktaş maçları

Tecrübeli hakem, kariyerinin son haftasında Göztepe-Beşiktaş maçını yönetecek. Peki Aydınus'un Beşiktaş karnesi nasıl?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon, cumartesi günü belli oluyor. İzmir'de oynanacak kritik Göztepe-Beşiktaş maçında düdük, hakem Fırat Aydınus'un.

Bu önemli mücadele aynı zamanda tecrübeli hakemin son maçı olacak.

Fırat Aydınus, Beşiktaş maçlarını kaç kez yönetti?

47 yaşındaki hakem, kariyeri boyunca üç büyüklerin birçok maçını yönetti. Fenerbahçe maçlarını 67, Trabzonspor maçlarını 60, Galatasaray maçlarını 48 kez yöneten Aydınus, Beşiktaş karşılaşmalarında ise 46 kez düdük çaldı.

Tecrübeli hakemin yönettiği 46 maçta siyah-beyazlılar 19 galibiyet almayı başardı. 13 maç berabere biterken Kartal, 14 karşılaşmayı ise mağlup olarak tamamladı.

Fırat Aydınus söz konusu 46 mücadelede 101 sarı kart gösterirken yedi de kırmızı kart çıkardı.

Yönettiği maç sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Sarı kart Kırmızı kart 46 19 13 14 101 7

Fırat Aydınus'un ilk yönettiği Beşiktaş maçı hangisi?

Fırat Aydınus'un Beşiktaş ile tanışması 2004 yılına dayanıyor. Tecrübeli hakem, siyah-beyazlıların ilk karşılaşmasını 2004-2005 sezonunda yönetti.

Aydınus,30 Ekim 2004'te Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk kez Kartal'ın maçında düdük çaldı. Kadıköy'deki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fırat Aydınus'un en son yönettiği Beşiktaş maçı hangisi?

Aydınus, Beşiktaş maçını en son 2020-2021 sezonunun 36. haftasında yönetti. Tecrübeli hakem, Kartal'ın Sivasspor deplasmanında düdük çaldı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.