Fiorentina, Franck Ribery'ye yıllık 4 milyon euro önerdi

Serie A ekibi Fiorentina, Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'ye yıllığı 4 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi.

İtalyan kulübü , 12 yıl formasını giydiği ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Franck Ribery'yi kadrosuna katmak oldukça istekli...

Sky Italia'nın haberine göre Fiorentina kırk günü aşkın süredir Franck Ribery ile pazarlık yapıyor. Mor Menekşeler, futbolcuya son olarak yıllığı 4 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi.

Futbolcu Bayern Münih'teki özel fizyoterapisti Bianchi'yi de yanında getirmek istiyor. Ayrıca maaşının zamanında ödenmesi konusunda güvence talep ediyor.

Bu pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

"Ribery’yi takımımızda görmek istiyoruz"

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, dün yaptığı açıklamada Franck Ribery’yi kadrolarına katmayı çok istediklerini söylemişti.

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Prade, “Ribery çok büyük bir oyuncu. Elbette onu istiyoruz. Ancak ona başka teklifler de var. Biz bazı Arap ve Rus kulüpleri gibi ona onlarca milyon euro vermeyi taahhüt edemeyiz. Ancak futbola üst seviyede devam etmek istiyorsa kollarımız açık” demişti.

Görüşmelerden henüz anlaşma çıkmadığını da vurgulayan Prade, “Ribery olmazsa başka bir futbolcu transfer edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.