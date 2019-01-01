Fiorentina'da Montella dönemi sona erdi

Serie A kulüplerinden Fiorentina, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

İtalya 'nın 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü konuk ettiği 'ya 4-1'lik skorla mağlup olan , ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı.

Mor Menekşeler bugün yaptığı resmi açıklamada teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük görevine son verildi. Kulüp yetkililerinin uzun ve detaylı analizleri sonucu takımın performansı ve alınan sonuçlar göz önüne alındığında böyle bir karar ortaya çıkmıştır. Amacımız en kısa sürede takım performansını artırmak ve ligde üst sıralara çıkmak olarak belirlenmiştir. Kulüp olarak Vincenzo Montella ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörün kim olacağını açıklayacağız"

2012-2015 yılları arasında 3 sezon Fiorentina'yı çalıştıran Montella; , ve kariyerlerinden sonra yeniden döndüğü Fiorentina'daki ikinci döneminde toplam 27 resmi maça çıktı.

45 yaşındaki teknik adam bu dönemde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.