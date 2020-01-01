Fiorentina'da 4 kişi koronavirüse yakalandı
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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
Dün Dusan Vlahovic'in testinin pozitif çıkmasının ardından bugün 3 ismin daha semptomlara sahip olduğu açıklandı.
İtalyan kulüp yaptığı açıklamada oyunculardan Patrick Cutrone ve German Pezzella'nın yanı sıra fizyoterapistlerden Stefano Dainelli'nin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu 4 ismin Floransa'daki evlerinde karantina alındığı bildirildi.