Serie A

Fiorentina'da 4 kişi koronavirüse yakalandı

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İtalyan ekipte iki gündür süren testlerin ardından 3 futbolcu ve 1 fizyoterapistin semptomlar gösterdiği ve testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Dün Dusan Vlahovic'in testinin pozitif çıkmasının ardından bugün 3 ismin daha semptomlara sahip olduğu açıklandı.

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İtalyan kulüp yaptığı açıklamada oyunculardan Patrick Cutrone ve German Pezzella'nın yanı sıra fizyoterapistlerden Stefano Dainelli'nin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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    Bu 4 ismin Floransa'daki evlerinde karantina alındığı bildirildi.

     

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