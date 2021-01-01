Fiorentina Aleksandr Kokorin transferini bitirdi

Fiorentina bir süredir peşinde olduğu ve İtalya'ya getirdiği Aleksandr Kokorin transferini resmileştirdi.

'da zor günler geçiren ve son üç haftada topldığı altı puan sayesinde küme düşme hattından biraz uzaklaşabilen , ara transfer dönemindeki ilk ciddi hamlesini yaptı.

Mor Menekşeler, bir süredir peşinde olduğu ve İtalya'ya getirdiği Aleksandr Kokorin transferini resmileştirdi.

29 yaşındaki Rus oyuncu ilk defa ülkesinin dışında top koşturacak,

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Aleksandr Kokorin kimdir?

1991 doğumlu Kokorin kariyerine Dinamo Moskova'da başladı.

Başkent ekibinde kısa bir Anzhi ayrılığı dışında dokuz sezon geçirdi. Daha sonra 2015-16 sezonunda 'e transfer oldu. Zenit'teki ilk sezonlarında sık sık oynama şansı bulsa da daha sonra formasını Sardar Azmoun ve Artem Dzyuba ikilisine kaptırdı. Geçen sezon Sochi'ye transfer oldu, oynadığı 10 maçta attığı 7 golle dikkat çekti. Bu sezonun başında 'ya transfer oldu. Kokorin, Spartak Moskova formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol atabildi.

Yaşadığı skandallarla sık sık gündeme gelen Kokorin, 2016 Avrupa Şampiyonası esnasında verdiği parti ve bir restoranda karıştığı kavgada devlet görevlisini darp etmesiyle manşetlere çıkmıştı. Kokorin, karıştığı kavgadan sonra bir süre hapis yatmıştı.