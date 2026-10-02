Filistin, Çin'i deplasmanda beş golle ezdi geçti

Filistin Milli Takımı, Çin'de düzenlenen "Fedai" kampının kapanışında bugün cuma günü Chongqing Longxing Stadı'nda oynanan hazırlık maçında, Çin Milli Takımı'nı (5-0) mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Esed el-Hamlavi, 16. dakikada Udey ed-Debbağ'ın pasının ardından ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla skoru açtı ve gol, video yardımcı hakem incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Ardından el-Hamlavi, 22. dakikada Zeyd Kanber'in pasının ardından ikinci golü ekledi ve bu gol de video teknolojisiyle onaylandı.

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İlk yarının uzatma dakikalarının beşincisinde Udey ed-Debbağ, Umeyd Mehacne'nin pasının ardından ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı vuruşla üçüncü golü kaydetti ve ilk yarı Filistin'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Çin Milli Takımı iki yarı arasında beş değişiklik yaptı, ancak bu Fedai'yi durduramadı. 54. dakikada ed-Debbağ, ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla hem kişisel ikinci golünü hem de Filistin'in dördüncü golünü ekledi.

Çin Milli Takımı farkı azaltmaya çalıştı ve iki direkt serbest vuruşu sağ direğe çarptı. İlkini 68. dakikada Wang Shangyuan, ikincisini ise 79. dakikada Liu Yang kullandı.

Uzatma dakikalarının üçüncüsünde Ahmed el-Kak, ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla beşinci golü kaydetti. El-Kak, 82. dakikada ed-Debbağ'ın yerine oyuna girmişti.

Filistin oyuncusu Halid en-Nebrisi 50. dakikada sarı kart görürken, Çinli Gao Zhunyi sert bir müdahale nedeniyle 68. dakikada sarı kart gördü.

Filistin Milli Takımı, aynı kamp sırasında Tacikistan'ı (4-2) mağlup etmiş, bu maçta Esed el-Hamlavi iki gol kaydetmişti.