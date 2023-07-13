Real Madrid’in Fenerbahçe’den transfer ettiği milli futbolcu Arda Güler antrenmanlarda sergilediği performansla İtalyan ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi etkilerken, manşetlerden de düşmüyor. Marca gazetesi 18 yaşındaki oyuncunun kısa sürede kalitesini ispatladığını belirtirken, Real Madrid yönetiminin Arda’yı kiralama fikrini rafa kaldırdığını ifade etti.

As gazetesi ise yıldız oyuncunun Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Portekizli antrenör Filipe Almeida’nın görüşlerine yer verdi.

Arda’nın büyük bir kalite olduğunun altını çizen Almeida, Arda’nın kalitesinin onu ilk kez izleyen herkesi kısa sürede etkilediğini ve genç oyuncunun kendisini geliştirmek için bulduğu tüm fırsatları değerlendirmeye çalıştığını belirtti.

“Arda saf bir yetenek, tahmin edilmesi zor olan sol ayağıyla büyük bir gelişme potansiyeline sahip, yaratıcı bir oyuncu.

Onu antrenmanlardan sonra birçok kez Mesut Özil veya Luiz Gustavo gibi daha deneyimli oyuncuların yanında gördüğümü hatırlıyorum. Kendisini geliştirmesine yardımcı olabilecek tüm detaylara ilgi duyuyordu. Son derece mütevazı bir gençti, öğrenme isteğiyle doluydu ve her seferinde daha da iyileşmek için antrenmanların ardından ekstra çalışma istiyordu.

Bu yeteneği olan bir çocukta bu kararlılığı ve sürekliliği gördüğünüzde, istediği yere ulaşabileceğine inanıyorsunuz.

Onu tanımlayan bir özellik varsa, o da kendine olan güveni, hırsı ve yeteneklerine olan farkındalığıydı. Bu nedenle Real Madrid gibi büyük kulüpleri hedefledi. O dönemde zaten Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün ilk takımında kendini kanıtlamak için kararlı adımlar atıyordu.

Hatırladığım kadarıyla bir maç sırasında, karşı alanda bir serbest vuruş olduğunda... Arda Güler, yanında o dönemde çok daha yüksek bir statüye sahip oyuncular Mezut Özil ve İrfan Can olmasına rağmen, dolu bir özgüvenle topu vurmak için aldı. Topa vurmadı, ama istek ve güven eksikliği yoktu.

Arda tipik bir 10 numara ancak çok güçlü bir sol ayağa sahip olduğu için sağ kanatta da oynayabilir. Böylece içeri girerek orta yapma, son pas veya şut gibi yeteneklerini sergileyebilir. Teknik kalitesi, pas becerisi, görüşü ve karar verme yeteneği açısından James Rodríguez ve Luka Modric ile birçok benzerliği olduğunu düşünüyorum.

Bu ilk aşamada, kulübün ortamını ve kültürünü anlamak için orada kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu mükemmellik ortamında, potansiyelini tam olarak gösterebilmesine yardımcı olacaktır. Eğer oynama şansı bulamazsa, kiralık opsiyonu sezonun ortasında değerlendirilebilir.

Bu tür çok yetenekli hücum oyuncularında bazen büyük bir savunma direnci görmezsiniz. Ancak Arda hem hücumda hem de savunmada iyi bir tutum sergiliyor. Atletik bir oyuncu olduğunu ve iyi bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle fiziksel olarak bu zorluğa hazır olduğunu düşünüyorum”