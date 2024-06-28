Arsene Wenger açıkladı: 100 bin dolar ödüllü FIFAe Football Manager Dünya Kupası başlıyor!

FIFA Küresel Futbol Gelişim Şefi Arsène Wenger Football Manager Dünya Kupası için geri sayıma geçtiklerini açıkladı.

Sports Interactive ve FIFAe, dijital ve geleneksel futbolu bir araya getiren ve dünyanın en iyi espor antrenörlerini ödüllendirecek olan ilk FIFAe Football Manager Dünya Kupası için heyecan verici bir ortaklık duyurdu. Türünün tek örneği olan bu birliktelik, dijital ve geleneksel futbolu daha önce hiç olmadığı kadar bir araya getirecek ve dünyanın dört bir yanından en iyi espor antrenörlerini kucaklayacak.

Bu işbirliği kapsamında, seçilenisimler finale davet edilecek ve 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında 100.000 dolar ödül için mücadele edecek. Etkinliğin elçisi, FIFA Küresel Futbol Gelişim Şefi Arsène Wenger olacak.

Arsène Wenger heyecanlı

Wenger, bu yeni yolculuğun bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, yarışmanın katılımcıların futbol stratejisi ve taktikleri konusunda derin bir anlayış sergilemelerini gerektirdiğini vurguladı. "Bu format, oyun mekanikleri ve futbol bilgisi konusunda ustalık gerektiriyor," diyen Wenger, etkinliğin futbol yönetimi ve yetenek gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

FIFA'nın dünya futbolundaki rolüne değinen Fransız futbol adamı, "FIFA olarak, her yeteneğe bir şans vermek için antrenörleri ve antrenörlük tekniklerini geliştirmeye kendimizi adadık; bu nedenle, dünyanın dört bir yanından en iyi espor antrenörlerinin bu etkinlikte yarışmasını ve futbol yönetimi ve yetenek gelişiminin küresel ilerlemesine katkıda bulunmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

Turnuvaya dair detaylar

Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular, FIFA.GG üzerinden kendi bölgelerindeki eleme süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Ayrıca, FIFAe'nin Rocket League ile yaptığı ortaklık kapsamında düzenlenecek olan FIFAe Dünya Kupası'nda 16 ülke yarışacak. Detaylar FIFAe'nin sosyal medya kanallarından paylaşılacak.