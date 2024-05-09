FIFA'yı ve Gianni Infantino'yu şoka uğratan Kulüpler Dünya Kupası tehdidi

Dünya futbolunun patronu FIFA önümüzdeki günlerde dev bir hukuk savaşının öznesi olabilir.

Dünya futbolunun 1 numaralı yönetim merkezi FIFA, genişletilmiş 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldırmaması halinde oyuncu sendikaları ve Premier Lig de dahil olmak üzere dünya ligleri tarafından yasal işlem başlatılmakla tehdit edildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderilen bir mektupta futbol organizasyonlarının yoğunluğundan şikayet edildi.



İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan haberde şu anda Haziran ve Temmuz 2025'te yapılması planlanan 32 takımlı yeni Kulüpler Dünya Kupası'nın eklenmesi gibi takvim değişikliklerinin yerel liglere ekonomik zarar verdiği ve oyuncuları sınırlarının ötesine ittiği belirtildi ve FIFA’ya yaklaşan konsey toplantısında bu duruma çözüm bulması çağrısı yapıldı.

Gözler artık FIFA'da

Üyeleri arasında Premier Lig ve Profesyonel Futbolcular Derneği’nin de bulunduğu Dünya Ligler Birliği ve dünya oyuncular birliği FIFPRO tarafından gönderilen mektuba göre önümüzdeki yaz 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 32 takımlı genişletilmiş turnuva, FIFA tarafından yeniden gözden geçirilmezse, FIFA’ya çok sayıda kuruluş tarafından dava açılacak.