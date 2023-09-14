FIFA, The Best ödülü için adayları açıkladı

FIFA, her sezon verilen “The Best” ödülünün bu yılki adaylarını açıkladı. Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra Avrupa futboluna veda eden Lionel Messi ödüle bir kez daha aday gösterilirken, bir diğer efsane Cristiano Ronaldo ise bu kez aday olamadı.
Yılın en iyilerine verilecek ödülün sahipleri büyük bir merakla bekleniyor.
En iyi erkek oyuncu adayları
- Julian Alvarez
- Kevin De Bruyne
- Marcelo Brozovic
- İlkay Gündoğan
- Erling Haaland
- Rodri
- Khvicha Kvaratskhelia
- Kylian Mbappe
- Lionel Messi
- Victor Osimhen
- Declan Rice
- Bernardo Silva
En iyi erkek futbolu teknik direktörü adayları
- Xavi
- Pep Guardiola
- Simone Inzaghi
- Ange Postecoglou
- Luciano Spalletti
En iyi kadın oyuncu adayları
- Aitana Bonmati
- Linda Caicedo
- Rachel Daly
- Kadidiatou Diani
- Caitlin Foord
- Marry Fowler
- Alex Greenwood
- Jennifer Hermoso
- Lindsey Horan
- Amanda Ilestedt
- Lauren James
- Sam Kerr
- Mapi Leon
- Hinata Miyazawa
- Salma Paralluelo
- Keira Walsh
En iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları
- Peter Gerhardsson
- Jonatan Giraldez
- Tony Gustavsson
- Emma Hayes
- Sarina Wiegman