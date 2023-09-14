FIFA, The Best ödülü için adayları açıkladı

FIFA yılın en iyilerine verilen The Best ödülü için adayları açıklarken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kendisine adaylar arasında yer bulamadı.

FIFA, her sezon verilen “The Best” ödülünün bu yılki adaylarını açıkladı. Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra Avrupa futboluna veda eden Lionel Messi ödüle bir kez daha aday gösterilirken, bir diğer efsane Cristiano Ronaldo ise bu kez aday olamadı.

Yılın en iyilerine verilecek ödülün sahipleri büyük bir merakla bekleniyor.

En iyi erkek oyuncu adayları

Julian Alvarez

Kevin De Bruyne

Marcelo Brozovic

İlkay Gündoğan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

En iyi erkek futbolu teknik direktörü adayları

Xavi

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

En iyi kadın oyuncu adayları

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Marry Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

En iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları