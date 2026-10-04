Hukuk uzmanı Amer el-Umayra, Mısır ekibi Ahly'nin, Marcel Koller'in teknik ekibindeki eski yardımcı antrenör İsviçreli Harald Gamperle ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tescil yasağı cezasıyla karşılaşma ihtimaline dair ortaya atılan iddialar hakkında görüşlerini paylaştı.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın Oyuncu Statüsü Dairesi, Ahly'yi Marcel Koller'in eski yardımcı antrenörü İsviçreli Harald Gamperle'ye yıllık yüzde 5 faizle birlikte 357 bin 500 euro ödemekle yükümlü kıldı.









El-Umayra, medya mensubu Ebu'l-Maati Zeki'ye yaptığı ve Zeki'nin Facebook sayfasında paylaştığı açıklamalarda, FIFA'nın oyuncuların ya da teknik ekip üyelerinin alacaklarının ödenmemesiyle ilgili kararlarının kulübe 3 tescil dönemi yasağı getirebileceğini söyledi.

Ancak aynı zamanda, Ahly'nin karar açıklanır açıklanmaz itirazda bulunması nedeniyle cezanın şu an için uygulanmayacağını belirtti.

Şöyle açıkladı: "Koller'in yardımcısına ilişkin karar geçtiğimiz 26 Mayıs'ta açıklandı, ancak karar medyada geçen perşembe günü öğrenildi. Ahly yönetimi de karara itirazda bulundu, dolayısıyla bu durum Spor Mahkemesi karara varana kadar mali kararların uygulanmasını durduruyor."

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Anlaşmazlık, Ahly'nin Gamperle'nin sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar sürmesine rağmen onu Nisan 2025'te görevinden alma kararına dayanıyor.

Antrenör, FIFA önünde görevinden uzaklaştırılmasının ardından maaşını alma hakkında ısrar ederken, Ahly ise son çalışma gününe kadar mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Oyuncu Statüsü Dairesi, sözleşmenin yürürlükte kaldığı görüşüne vararak Ahly'yi Mayıs 2025'ten Mart 2026'ya kadar olan dönem için toplam 357 bin 500 euro tutarında 11 maaş ödemekle ve ödeme yapılana kadar her bir taksite yüzde 5 faiz uygulamakla yükümlü kıldı.

Karara göre Ahly'ye, bildirimi aldıktan sonraki 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" nezdinde itiraz hakkı tanındı.