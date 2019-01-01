FIFA, Juventus'u PES 2020'ye nasıl kaptırdı?

İtalyan devi, rakip iki futbol oyunundan PES ile özel bir anlaşma imzalamıştı.

Yaz aylarında 'un dünyaca ünlü futbol oyunu FIFA 20'de resmi adıyla yer almayacağı ve bunun yerine Japon firması Konami ile özel bir anlaşma yaptığı duyurulmuştu.

Konami'nin ürettiği oyun olan PES 2020'de yer alacak olan Juventus, FIFA'da ise "Piemonte Calcio" ismiyle olacak.

Bununla beraber, Juventus'a ait stadyum, forma, kulüp arması gibi özellikler de yapılan anlaşma gereği FIFA 20'de bulunmayacak.

Goal'e özel bir röportaj veren Konami Genel Direktörü Jonas Lygaard, İtalyan devini en büyük rakiplerinden nasıl kapmayı başardıklarını anlattı.

"Bu çok daha geçmişten başlayan bir operasyondu" diyen Lygaard, "Gerekli lisansları alarak işe başladık. Bu göründüğünden daha karışık bir durum. Kulüplerin bağlı olduğu liglerin kurallarına göre haklar değişkenlik gösteriyor" ifadeleriyle süreçteki zorluklardan bahsetti.

"Örneğin İngiltere Premier Lig'de organizasyon kulüplerin forma, arma ve isim gibi haklarına sahip" diyerek ile diğer ligler arasındaki farklara örnekler veren Lygaard, İtalya'nın durumunu da şöyle açıkladı:

"İtalya'da lig organizasyonu sadece Serie A'nın logo ve isim gibi haklarına sahip. Kulüpler, kendi logo, forma ve isimlerinin haklarına da sahip"

Lisans haklarını açıklayan Lygaard, Juventus ile anlaşma yapma fikrinin 3 sene önce ortaya atıldığını, "Juventus ile ilgili üç yıl önce 'da düzenlenen global bir toplantıda konuşmuştuk" ifadesiyle anlattı.

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"Ardından hangi hakları istediğimize ve bu işe ne kadar bütçe ayırabileceğimize baktık" diyen Genel Direktör, "Juventus ile iki yıl önce iletişime geçtik. İmzaları daha önceden atmıştık ama resmi duyuru için beklemek zorundaydık" sözleriyle görüşmelerin başladığı zamanı itiraf etti.

Juventus ile temasların transferinden önce başladığını belirten Lygaard, "Bizim için harika oldu çünkü konuşmalar başladığında Ronaldo 'in oyuncusuydu. Aramızda çalışmak için karşılıklı bir ilgi vardı ve Cristiano Ronaldo gibi bir ismin de bulunması bize çok fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.