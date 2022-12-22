FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası'na dokunmasından günler sonra bir açıklama yaptı.

FIFA, Nusret'in pazar günü Arjantin'in Katar'daki Dünya Kupası kutlamalarına karışmasının ardından bu olayın nedenlerini araştırıyor.

Gerçek adı Nusret Gökçe olan ünlü restoran sahibi, finalin ardından sahada Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu Arjantinli oyuncularla selfie çekmeye çalışırken ve Dünya Kupası'nı elinde tutarken görüntülenmişti.

FIFA ise konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Ne söylendi?

FIFA, Sky Sports'a verdiği bilgide Nusret'in sahaya girişinin izinsiz olduğunu ve kuralları gereği kapanış töreninde yalnızca Dünya Kupası galibi takımın ve devlet başkanlarının kupaya dokunmasına izin verildiğini söyledi.

Bir FIFA sözcüsü şu ifadeleri kullandı: "FIFA, 18 Aralık'ta Lusail stadyumundaki kupa töreninde bazı kişilerin sahaya nasıl yetkisiz erişim sağladığını tespit ediyor. Uygun işlem yapılacaktır."

Daha önce ünlü şefin restoranını ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Nusret'le herhangi bir ilişkisi olmadığı anlaşıldı. FIFA ile 'Salt Bae' arasında ticari bir ilişki olmadığına da inanılıyor.

Şimdi gözler, FIFA'nın konuyla ilgili uygulayacağı yaptırıma çevrilmiş durumda.