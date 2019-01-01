FIFA, Chelsea'ye 2 dönem transfer yasağı verdi

FIFA, Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı verdi.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea'ye bir darbe de FIFA'dan geldi.

FIFA, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle Premier Lig devine 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama, "Küçük futbolcuların korunması, FIFA'nın transferlerde gözettiği kilit unsurlardan biridir. Bu, Spor Tahkim Mahkemesi tarafından da teyit edilmiştir. FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen kararlar bugün bildirildi. Karara FIFA Temyiz Kurulu önünde itiraz edilebilir" ifadelerine yer verildi.

Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.