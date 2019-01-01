FIFA, Chelsea'nin transfer yasağını dondurma talebini reddetti

Chelsea, itirazı üzerine görülecek dava süresince iki dönemlik transfer yasağının dondurulmasını talep etti ancak FIFA'dan ret cevabı aldı.

Chelsea, transfer yasağı cezasından kurtulamıyor.

FIFA, Chelsea'nin itiraz süresince 2 dönemli transfer cezasının dondurulma talebini reddetti.

FIFA Disiplin Kurulu, uluslararası transfer ve 18 yaş altı futbolcuların kaydı gibi 29 vakada kurallar dışı hareket ettiğini nedeniyle Chelsea'yi suçlu bulmuştu.

Chelsea ise bu karara itiraz edeceğini duyurmuştu.

FIFA, itiraz nedeniyle görülecek dava sürecinde transfer yasağını ertelemeyi kabul etmedi.

2014 yılında Barcelona da benzer bir ceza almış ancak yapılan itiraz sonucu ceza bir sonraki yıla ertelenmişti.

Bu süreçte Barcelona kadrosuna Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Claudio Bravo ve Marc-Andre ter Stegen'i katmıştı.

Chelsea'nin cezası ertelenmezse 2019-20 sezonu öncesi ve ortasındaki iki transfer döneminde kadroya takviye yapılacamayacak.

Chelsea ise CAS'a başvurmayı planlıyor.