FIFA, 32 takımlı yeni kulüp turnuvasını duyurdu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak

Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak

Birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak

NE OLDU? FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.

YENİ FORMAT NASIL? Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.

DAHA FAZLASI: FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şu şekilde:

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Avrupa: 12

Güney Amerika: 6

Afrika: 4

Asya: 4

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4

Okyanusya: 1

Ev sahibi takım: 1

SIRADA NE VAR? FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu. Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.