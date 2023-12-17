FIFA, 32 takımlı yeni kulüp turnuvasını duyurdu

- Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak
- Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak
- Birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak
NE OLDU? FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.
YENİ FORMAT NASIL? Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.
DAHA FAZLASI: FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şu şekilde:
Avrupa: 12
Güney Amerika: 6
Afrika: 4
Asya: 4
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4
Okyanusya: 1
Ev sahibi takım: 1
SIRADA NE VAR? FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu. Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.