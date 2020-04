FIFA 21, koronavirüs yüzünden iptal edilecek mi?

Dünyanın en çok atan oyunu, gerçek hayattaki futbolla aynı kaderi mi paylaşacak?

EA Sports, her sene FIFA'nın yeni oyununu piyasaya sürüyor.

Geçtiğimiz son 10 yılın tamamında FIFA'nın bütün sürümlerini Eylül ayının son haftasında satışa sunan EA Sports, FIFA 21 için de aynı şeyi planlamıştı.

Bütün futbol dünyasını etkileyen koronavirüs salgının FIFA 21'i de etkilemesi muhtemel.

Daha fazla takım

Koronavirüs FIFA 20'yi nasıl etkilemişti?

Koronavirüs salgını FIFA 20 turnuvalarının ertelenmesine neden oldu.

Online oyunlar ağırlık kazanırken, birçok lig bağış amaçları gerçek futbolcuların katıldığı turnuvalar düzenledi.

Futbol maçlarının ertelenmesi, FIFA 20'deki etkinlikleri, oyun içi promosyonlarını ve oyuncu güncellemelerini kötü bir şekilde etkiledi.

Haberin devamı aşağıda

FIFA 21, koronavirüs nedeniyle ertelenebilir mi?

Video oyun endüstrisi, çalışan personellerin işlerini uzaktan da yapabilmesi nedeniyle diğer sektörlerle aynı oranda etkilenmedi.

Yine de Haziran ayında düzenlenmesi planlanan E3 oyun fuarı 26 yıllık tarihinde ilk kez iptal edildi. Bu da lansmanları ve satışları muhakkak etkileyecektir.

29 Mayıs'ta piyasaya çıkması düşünülen Last of Us II gibi beklenen oyunların çıkış tarihi ertelendi. FIFA 21'in de Kasım ayına kadar ertelenme olasılığı bulunuyor.