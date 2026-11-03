Feyenoordlu futbolcu, Inter karşısındaki çaresiz yenilgiye rağmen "keyif aldı"

Thijs Kraaijeveld, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı ancak Internazionale karşılaşmasını yalnızca olumlu nedenlerle hatırlamayacak. Feyenoord, De Kuip'te kendisinden açıkça üstün olan İtalyan ekibine 0-3 mağlup oldu. Yine de genç savunmacı, maçın ardından Ziggo Sport'a anlattığı gibi, kariyerindeki bu dönüm noktasından gurur duyuyordu.

Inter karşısında ilk 11'de başlamasıyla Kraaijeveld'in büyük bir hayali gerçek oldu. Savunmacı gülümseyerek, "Bu gerçekten bir çocukluk hayali. Küçüklüğümden beri her salı ve çarşamba Şampiyonlar Ligi'ni izlerim. Şimdi burada kendimin sahaya çıkması harika bir şey" dedi.

İlk 11'deki yeri Kraaijeveld için sürprizdi; Inter karşısında maça başlayacağını beklemiyordu. Bunu önceden tahmin edip etmediği sorulduğunda, "Açıkçası hayır. Dün teknik direktör beni yanına çağırdı. Beklenmedik bir şeydi ama elbette çok sevindim" yanıtını verdi.

Kraaijeveld, Marcus Thuram ile karşı karşıya gelerek daha ilk maçında zorlu bir sınav verdi. Savunmacı, "Karşınızda güçlü bir forvet olduğunu elbette biliyorsunuz ama benim yapabileceğim tek şey bu mücadelelere girmekti. Sanırım bunu da yaptım" dedi. Doğrudan eşleştiği rakibi içinse, "Çok güçlü, çok iyi bir forvet. Ama ben de ikili mücadelelere fena girmem. Bence iyi mücadeleler oldu" ifadelerini kullandı.

Kraaijeveld'e göre Fransız hücumcu karşısındaki görevi açıktı: "Bire birde etkisiz hâle getirmek." Savunmacı, Inter'in iki forveti karşısında takım arkadaşlarıyla birlikte zorlanacaklarını önceden biliyordu ancak öncelikle kendi ikili mücadelelerini kazanmak istiyordu.

Kraaijeveld, farklı yenilgiye rağmen Feyenoord'un maç boyunca rakibi karşısında tamamen çaresiz kaldığını düşünmedi. "Bu tür takımlara karşı çok zor çünkü maçın içinde gayet iyi olduğunuzu hissediyorsunuz. Birkaç kez atağa çıkıyorlar ve top hemen ağlara gidiyor" diye açıkladı.

Kraaijeveld'e göre özellikle Inter'in hücuma geçişleri Rotterdam ekibi için büyük sorun yarattı. "Çok hızlı çıkıyorlar ve top da çok çabuk ağlara gidiyor" dedi. Yedikleri gollerin nasıl geliştiği konusunda ise görüntüleri henüz yeniden izlemediği için fazla konuşmak istemedi.

Acı yenilgiye rağmen Kraaijeveld maçı olumlu duygularla değerlendirdi. Savunmacı, "Keyif aldım, şimdi sıra yenilerinde" diyerek sözlerini dikkat çekici biçimde iyimser bir notla tamamladı.