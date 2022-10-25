Türk asıllı orta saha, LGBTQ+ oluşumunu simgeleyen kaptanlık pazubandını takmayı reddetti.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den LGBTQ+ çıkışı geldi.

A Millî Takım'ın orta sahası, dini sebepler nedeniyle gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağını açıkladı.

Kökçü, LGBTQ+ amaçlı bu harekete destek olmayacak.

Ne söylendi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk asıllı orta saha, şunları söyledi:

"Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum.

"Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum.

"Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir."

Yetenekli orta sahanın bu sözleri sosyal medyada kısa süre viral oldu. Bazı kesimler Kökçü'yü eleştirirken bazıları ise millî futbolcuya destek çıktı.

Orkun Kökçü, açıklamasını güncelledi

Kökçü, bu olayın gündem olmasının ardından iki gün önce ise şu açıklamayı yaptı:

"Kaptanlık bandını takmama sebebim tamamen inancıma dayalı. Kendime ve inancıma yakın olmak istedim. Bu kararımın çevre baskısıyla da bir alakası yoktu.

"İnancıma dair bir şeyin arkasındaysam, bundan asla geri dönmem. Herkes, herkese saygı duymalı. Yaptığım açıklamada da bundan bahsetmeye çalışmıştım. Bu konuyla ilgili reklam olmak istemiyorum."