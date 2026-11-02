Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacak; Inter, salı günü De Kuip'e konuk olacak. Giovanni van Bronckhorst'un takımın oturmuş isimlerine güveneceği tahmini Voetbalzone'den. Rotterdam-Zuid'deki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Avrupa'daki bu önemli mücadele Ziggo Sport Select'ten canlı izlenebilecek.

Van Bronckhorst, pazartesi günü basın mensuplarıyla buluşmasında Jeremiah St. Juste ve Jakub Moder'in Inter karşısında oynayacak kadar hazır olmadığını açıkladı. Shaqueel van Persie ve Reiss Nelson cumartesi günü Fortuna Sittard karşısında forma giymedi ancak yeniden antrenmanlara katılıyorlar ve salı günü oynayabilecek durumdalar.

İtalyan devi karşısında salı günü Feyenoord'un kalesini Tjark Ernst koruyacak. Beklerde sağda Givairo Read, solda Javi López görev yapacak. Rotterdam ekibinin savunmasının merkezinde Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol yer alacak.

Van Bronckhorst orta sahada alışılmış seçeneklerinden vazgeçmeyecek. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve daha ileride görev yapan Gjivai Zechiël yine bu bölgede ilk 11'de başlayacak.

Hücum hattında da sürpriz yok. Anis Hadj Moussa her zamanki gibi sağda, Luciano Valente ise sol kanatta görev yapacak. Nacho Ferri, Inter'in kurnaz savunmacıları karşısında ileride pasların yöneltileceği isim olacak.

Gelecek maçlar FEY Şampiyonlar Ligi 15:00 INT

Feyenoord, cumartesi günü Fortuna karşısında değerli puanlar kaybetti. Fortuna, maçın son bölümünde bir puanı kurtardı: 1-1. Inter ise AC Milan ile her zaman gerilimi yüksek olan derbiyi 3-1 kaybederek Serie A'daki şampiyonluk yarışında yara aldı.

Feyenoord'un muhtemel ilk 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.