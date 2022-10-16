Eredivisie takımlarından Feyenoord'un formasını giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının AZ Alkmaar ile oynadığı lig karşılaşması öncesinde gökkuşağı renkleriyle donanan kaptanlık bandını takmayı reddetti. Kişisel bir açıklama yayımlayan Orkun, bu kararı dini inançları nedeniyle aldığını belirtti ve kamuoyundan saygı beklediğini söyledi.
Orkun Kökçü ne söyledi?
"Bu karşılaşmada gökkuşağı renkleriyle donanan kaptanlık bandını takmamaya karar verdim.
İnsanların tercihleri ne olursa olsun buna saygı duyduğumun bilinmesini istiyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini elbette ki çok iyi anlıyorum ancak dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyebileceğimi sanmıyorum.
Bu yüzden gökkuşağı renklerinden oluşan kaptanlık bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazı insanların bu tercihimden dolayı hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliyorum.
Bundan dolayı üzgünüm ancak dini inançlarım nedeniyle yaptığım bu tercihe saygı duyulmasını bekliyorum"
LGBTQ+ topluluğuna farkındalık ve destek için takılan gökkuşağı renkleriyle oluşan OneLove kaptanlık bandı, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane tarafından da takılacak. Katar'da eşcinsel birliktelikleri teşvik ettiği gerekçesiyle suç olarak kabul edilen bu banda ilişkin olarak FIFA'nın vereceği karar da merakla bekleniyor.