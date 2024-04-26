Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek olan Liverpool aradığı ismi buldu.

Jürgen Klopp’un sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren ve çok sayıda alternatifle görüşen Liverpool, son olarak Feyenoord’un teknik direktörü Arne Slot’ta karar kıldı. Takımıyla olan sözleşmesi devam eden Hollandalı teknik direktör iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğünü ifade ederken, Feyenoord’a bir transfer rekoru kazandırmak istediğini ifade etti.

Kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmayan Slot için 7,7 milyon sterlinlik ilk teklifi geri çeviren Feyenoord’un teknik direktörünün takımdan ayrılması için 10-12 milyon sterlinlik bir teklif beklediği tahmin ediliyor. Böyle bir ücret Slot'u dünya futbolundaki en pahalı teknik direktör transferlerinden biri haline getirecek. Perşembe günü Go Ahead Eagles karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuşan Slot, ayrılışının Feyenoord'a Hollanda'da bir teknik direktörün ayrılışı için rekor bir meblağ kazandıracağını açıklamıştı.

Liverpool'a gitmek istiyor

İki kulübün pazarlıklara devam ettiğini ifade eden Slot, “Feyenoord’a çok şey kazandırdığım izlenimine sahibim. Sanırım bir teklif yapıldı ve görüşmeler sürüyor ancak ben anlaşmaya varılacağından eminim. Liverpool'a gitmek istediğim bir sır değil. Kulüpler görüşüyor. Bir anlaşmaya varılana kadar beklemek zorundayız ama bu konuda kendime güvenim tam” dedi. Liverpool'un Slot'un menajeri Rafaela Pimenta ile iyi bir ilişkisi var, Brezilyalı avukat aynı zamanda Manchester City forveti Erling Haaland'ın da menfaatlerini gözetiyor. Pimenta geçen sezon bir Premier Lig maçı için Anfield'a konuk olmuştu ve Feyenoord ile anlaşma sağlanırsa Slot'a önerilecek sözleşmede kişisel şartlar sorun olmayacak. Daha önce Tottenham Hotspur ve Leeds United'ın tekliflerini geri çevirdiği bildirilen Slot, son üç sezondur De Kuip'te görev yapıyor ve 2022'de Jose Mourinho'nun Roma'sına yenildikleri Avrupa Konferansı Ligi finaline ulaştıktan sonra geçen dönem altı yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı.