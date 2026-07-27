Givairo Read etrafındaki transfer çıkmazı yeni bir boyut kazanmış gibi görünüyor. Voetbal International pazartesi günü Feyenoord ile sağ bekin cephesinin geçmişte yapılan bir anlaşma konusunda karşı karşıya olduğunu duyururken, Feyenoord Transfermarkt şimdi durumla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Voetbal International'dan Martijn Krabbendam'a göre çıkmaz, eski Feyenoord yöneticisi Dennis te Kloese'nin Read'in yakın çevresine, yaklaşık 25 milyon avroluk bir bonservis bedelinin transferin gerçekleşmesi için yeterli olacağını belirtmesiyle ortaya çıktı. Ancak mecraya göre teknik direktör Dévy Rigaux, bu sözlü anlaşmayla bağlı hissetmiyor ve en az 30 milyon avro talep ediyor.

Ancak genellikle iyi bilgi alan Feyenoord Transfermarkt, farklı bir tablo çiziyor. Buna göre ortada sözlü bir taahhüt değil, gerçekten yazılı olarak kayıt altına alınmış bir anlaşma var.

"Givairo Read'in Nottingham Forest'a transferi artık basitçe gerçekleşecek gibi görünüyor. Daha önce özel haber olarak duyurduğumuz üzere, önceden kararlaştırılan bonservis bedeli yaklaşık 25 milyon avro. Bu rakam, geçmişte Feyenoord'un beceriksiz bir yöneticisi tarafından yazılı olarak kayıt altına alınmıştı" ifadelerini kullanan Feyenoord Transfermarkt, X'te Te Kloese'ye göndermede bulundu.

Nottingham Forest'ın toplam 21 milyon avroluk üçüncü teklifi kısa süre önce reddedilmişti ancak beklenti, İngiliz ekibinin geliştirilmiş bir teklifle geri dönmesi yönünde. Bu artışın, iddia edilen 25 milyon avroluk maddeye yaklaşması bekleniyor.

Bu da Read için istenen sonuç olurdu. On dokuz yaşındaki sağ bek, bir süredir Premier League'e transfer olmaya açık ve Nottingham Forest'ı kariyerindeki ideal bir sonraki adım olarak görüyor.

Read, Nottingham'da beş sezonluk bir sözleşmeye imza atabilir. Ayrıca geçen sezon onu aylarca sahalardan uzak tutan iki hamstring sakatlığı da kendisini düşünmeye sevk etti. Savunmacı, üst düzey bir transfer fırsatının yeniden kendiliğinden karşısına çıkmayabileceğinin farkında ve bu nedenle bu şansı değerlendirmek istiyor.



