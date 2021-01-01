Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'ye iki talip: Bir İspanyol, bir İngiliz

Milli oyuncu Orkun Kökçü için Sevilla ve Leeds United, Feyenoord'un kapısını çaldı.

Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'ye İspanya ve İngiltere'dan teklifler var. İspanya'nın Sport gazetesinde yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla ile İngiltere Premier Lig'den Leeds United genç yıldızı transfer etmek istiyor.

Ara transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün kadrosuna katmak istediği Orkun için gelen teklifleri Feyenoord reddetmişti. Ancak gelinen noktada artık yıldız oyuncuyu Hollanda temsilcisinin kadrosunda tutması zor görünüyor.

20 milyon euro istiyorlar

Feyenoord, Orkun için en ciddi alıcı konumunda olan Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis talep etti. Sportif direktör Monchi, bu transferi çok istiyor ve pazarlıklar sürüyor.

20 milyon euro ödemeyi kabul eden Leeds United ise başka İngiliz kulüplerinin devreye girme ihtimaline karşı elini çabuk tutmak istiyor. Çünkü Orkun için Leicester City'nin de devrede olduğu iddiaları var.

Orkun bu sezon ne yaptı?

Feyenoord formasıyla bu sezon 16 kez sahaya çıkan Orkun Kökçü, bir gol atarken bir de asist yapma başarısı gösterdi.

Orkun'un kariyerinden satırbaşları

Futbola Hollanda'nın Haarlem takımında başlayan Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord'a transfer oldu. A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç oyuncu Hollanda Eredivisie'de 49 maçta 6 gol atarken 10 kez de asist yaptı.