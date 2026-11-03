Feyenoord, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde şans tanınmayacak kadar ağır bir yenilgi aldı. Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, De Kuip'ta Internazionale'ye 0-3 mağlup oldu. Konuk takım Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito ve Piotr Zielinski'nin golleriyle rahat bir galibiyet elde etti. Rotterdam temsilcisi ise neredeyse hiç direnç gösteremedi.

Van Bronckhorst, tam olarak hazır olmayan Tsuyoshi Watanabe'nin yerine savunmanın göbeğinde Thijs Kraaijeveld'i tercih etti. Feyenoord'un diğer mevkilerinde alışılmış isimler oynadı. Inter'de ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lautaro Martínez'in yokluğunda Marcus Thuram ve Pio Esposito ileri uçta birlikte başladı.

Feyenoord, henüz sekizinci dakikada geriye düştü. Hücuma çıkan Bisseck, sol ayağıyla uzak köşeye sert bir şut çekti: 0-1. Valente, golü atan oyuncunun faul yaptığını savunarak itiraz etti ancak hakem Glenn Nyberg ve VAR müdahalede bulunmadı.

Ev sahibi ekip, sonrasında İtalyan takımının savunmasında boşluk bulmakta zorlandı. Yarım saati biraz geçince Hadj Moussa, iki rakibini çalımladıktan sonra dar açıdan kaleye vurup takımının ilk ciddi fırsatını yakaladı. Kaleci Josep Martínez, kurtarışıyla beraberliği önledi.

Feyenoord tam da oyuna ortak olmaya başlamış gibi görünürken Inter bir kez daha vurdu. Djed Spence'in şutu engellendi, ardından Pio Esposito arka direkte yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi. Hava topunda Mármol'e üstünlük sağlayan forvetin vuruşunda top, üst direğin altına çarpıp gol çizgisini geçti: 0-2.

Feyenoord, devre arasından önce karşılık vermeye çalıştı ancak son vuruşlarda isabeti bulamadı. Ferri, umut vadeden bir ara pasının ardından topu iyi kontrol edemedi. Read'in sol ayağıyla çektiği şut ise üstten auta gitti. Böylece Rotterdam temsilcisi, topa sahip olmada hafif bir üstünlük kurmasına rağmen soyunma odasına iki farklı geride girdi.

Van Bronckhorst, devre arasında Vanhoutte'nin yerine 19 yaşındaki Tobias van den Elshout'u oyuna aldı ancak maçın gidişatı değişmedi. Zielinski, 54. dakikada topla ilerleyip sol ayağıyla direğin içine çarpan bir şutla golü bularak maçın sonucunu belirledi: 0-3. Ernst, Polonyalı oyuncunun vuruşuna karşılık veremedi.

Son yarım saate yaklaşılırken Van Bronckhorst, 17 yaşındaki Jerayno Schaken ve Sem Steijn'ın da aralarında bulunduğu oyuncuları sahaya sürdü ancak Feyenoord geri dönemedi. Inter, Pio Esposito ile skoru 0-4'e getirmiş gibi görünse de golü çok az farkla ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Feyenoord böylece dört Şampiyonlar Ligi maçında üç puanda kaldı. Ara tura kalabilmek için FC Porto, Viking FK, Galatasaray ve RB Leipzig karşısında tüm gücüyle mücadele etmek zorunda. Inter ise Rotterdam'daki galibiyetiyle altı puana ulaştı.