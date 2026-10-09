VriendenLoterij Eredivisie’de aylık ödüllerin verilmeye başlanmasından bu yana ilk kez tüm ödüller tek bir kulübe gidiyor: Feyenoord. Anis Hadj Moussa Ayın Oyuncusu, Givairo Read Johan Cruijff Ayın Yeteneği ve Giovanni van Bronckhorst ise Rinus Michels Ayın Teknik Direktörü seçildi.

Ayın Oyuncusu ve Ayın Yeteneği ödülleri 2017/18 sezonundan bu yana veriliyor. Geçen sezondan itibaren ise Ayın Teknik Direktörü ödülünün verilmesiyle teknik adamlar da onurlandırılıyor.

Daha önce hem en iyi oyuncunun hem de en iyi genç yeteneğin aynı kulüpten çıktığı olmuştu, ancak bu cuma gününe kadar aynı kulüpten üç kazanan hiç görülmemişti. Feyenoord, eylül ayında Eredivisie’de üç maçta topladığı dokuz puan ve +14 averajla mükemmel bir performans sergiledi.

Eylül başında NEC, Goffertstadion’da 1-3’lük skorla etkileyici şekilde mağlup edildi. Bir hafta sonra ise deplasmanda PEC Zwolle karşısında tam 0-7’lik galibiyet geldi. Rotterdam ekibi, milli ara öncesindeki hafta sonunda FC Utrecht’i 5-0 gibi net bir skorla yenerek dönemi şık bir şekilde kapattı.

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Hadj Moussa, kariyerinde ikinci kez Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Cezayirli oyuncu hem PEC’e hem de FC Utrecht’e karşı ikişer gol attı ve böylece takım arkadaşı Nacho Ferri ile birlikte ayın en golcü ismi oldu.

Verimli bir dönem geçiren Hadj Moussa, söz konusu süreçte yedi şut çekti ve bunların dördü kaleyi buldu. Kaleyi bulan o dört şutun tamamı gol oldu. Dört golü ise yalnızca 0,8’lik Beklenen Gol (xG) değerinden geldi.

Read, Ayın Yeteneği ödülünü daha önce de kazanmıştı. Sağ bek oyuncusu (20), bireysel ödülü ikinci kez aldı. Eylül ayındaki büyük hücum katkısı (dört asist) düşünüldüğünde bu ödülü kazanması çok da şaşırtıcı değil.

Savunmada da etkiliydi. Read, sahanın hücum üçte birinde üç kez topu geri kazandı ve sekiz ikili mücadele kaydetti; bunların altısı başarılı oldu. Ayrıca Feyenoord, üç lig maçının ikisinde gol yemedi .

Van Bronckhorst daha önce hiç Ayın Teknik Direktörü seçilmemişti. Feyenoord, Van Bronckhorst yönetiminde yalnızca Nisan 2018’de bir ay içinde bundan daha fazla gol attı: on dokuz. Ancak o dönemde Feyenoord’un bunun için beş maça ihtiyacı vardı.

Eredivisie, Van Bronckhorst’u ay boyunca “ilk 11’inde büyük bir istikrar sağlaması” ve genç oyuncuları oynatma cesareti nedeniyle övdü. Örneğin 17 yaşındaki Jerayno Schaken ve Jivayno Zinhagel’e süre verdi ve iki genç yeteneğin de gol attığını gördü.



