Voetbal International gazetecisi Joost Blaauwhof'un aktardığına göre Givairo Read, artık Feyenoord'dan ayrılma ihtimaliyle ilgilenmiyor.

Henüz 20 yaşındaki savunmacı bu yaz AS Roma ve Nottingham Forest ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak iki kulüpten hiçbiri de Feyenoord için yeterli bir teklif sunmadı.

Bunun üzerine Read, De Kuip'te bir sezon daha oynamaya karar verdi. Blaauwhof'a göre teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a olan güveni büyük.

Gazeteci, “Odak tamamen Rotterdam ekibiyle kupalar kazanmakta olacak” ifadelerini de ekledi.

Read'in Feyenoord ile sözleşmesi 2029'un ortasına kadar devam ediyor. Bu nedenle teknik direktör Devy Rigaux da sağ beki satmak için acele etmedi.

Genç yaşına rağmen Read, Feyenoord formasıyla şimdiden 55 resmi maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda beş gol atıp 11 asist yaptı.

Transfermarkt, Read'in değerini 25 milyon euro olarak tahmin ediyor. Feyenoord, oyuncuyu 2023 yılında FC Volendam'dan yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.