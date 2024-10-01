Fernando Torres, Schalke 04’ün teknik direktör adayı oldu

Fernando Torres, Bundesliga 2 ekibi Schalke 04’ün teknik direktörlük pozisyonu için adaylar arasında yer alıyor.

Karel Geraerts’i görevden alan Alman ekibi Schalke 04, eski Liverpool forveti Fernando Torres’i yeni teknik direktör olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. Şu anda Bundesliga 2’de 13. sırada yer alan Schalke, yedi maçta sadece iki galibiyet elde etti ve Geraerts ile yollarını Darmstadt’a 5-3 yenildikleri maçın ardından ayırdı.

İspanyol basınından gelen haberlere göre, Schalke 04, Real Madrid Castilla’nın başında olan Raul’un bu teklifi reddetmesinin ardından gözünü Torres’e çevirdi. Torres, şu anda Atletico Madrid’in rezerv takımını çalıştırıyor ve Schalke’nin oyun felsefesine uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.

Atletico bünyesinde çalışıyor

Ancak Torres’in bu teklifi kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Liverpool’a 2007 yılında Atletico Madrid’den rekor bir transfer ücretiyle katılan ve 142 maçta 81 gol atan İspanyol yıldız, teknik direktörlük kariyerine Atletico Madrid’in genç takımlarında başlamıştı. Torres, 2019’da futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Atletico’nun U19 takımını çalıştırdı ve şu anda kulübün rezerv takımının başında bulunuyor.

Liverpool’da geçirdiği dönemle hatırlanan Torres, kısa bir süre önce Jürgen Klopp ile antrenman sahasında da görüşmelerde bulunmuştu. Schalke'nin teklifi karşısında ne karar vereceği ise henüz netleşmedi.