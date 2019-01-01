Fernando Torres, futbolu bıraktığını açıkladı

Atletico Madrid, Liverpool ve Chelsea takımlarında oynayan İspanyol golcü Fernando Torres, 18 yıllık futbol kariyerini noktalandırdığını duyurdu.

2018'de 'nın Sagan Tosu takımına transfer olan Fernando Torres, 35 yaşında futbolu bıraktı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile futbolu bıraktığını açıklayan tecrübeli oyuncu, 23 Haziran Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyerek bu kararının ayrıntılarını açıklayacağını belirtti.

Döneminin en iyi santrforlarından biri olarak gösterilen Torres, kendini ilk olarak çatısı altında göstermişti. Henüz 17 yaşında A Takım'a çıktığı ve çocukça bir ifadesi olduğu için de taraftarlardan "El Nino" lakabını almıştı.

19 yaşında Atletico Madrid kaptanlığı yapan İspanyol futbolcu, 2002'de takımın 'ya çıkmasına yardımcı olmuş ve 5 sezon boyunca üst düzey seviyede performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekmişti.

2007'de 38 milyon euro'ya 'a transfer oldukta sonra Kırmızılar ile 142 maça çıkan Torres, 81 gol atarak Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında üst sıralarda yer almayı başarmıştı. İspanya Milli Takımı ile EURO 2008'de ve 2010 Dünya Kupası'nda da oldukça ön plana çıkmıştı.

2011'de 58.5 milyon euro'ya Liverpool'un ezeli rakiplerinden 'ye transfer olan deneyimli isim, sakatlık ve form sıkıntıları sebebiyle Anfield'da gösterdiği başarıyı Stamford Bridge'de gösterememişti. Yine de Chelsea formasıyla 2012'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.

'da geçirdiği kısa süreli dönemin ardından yeniden Atletico'ya döndü ve 2018'de Sagan Tosu'ya gitti.

Kulüp kariyeri boyunca 706 maçta 252 gol ve 73 asist yapan Torres, milli takım ile 110 maçta 38 gol kaydetti. 2010'da Dünya Kupası'nı, 2008 ve 2012'de de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. 2011-12 sezonunda Şmpiyonlar Ligi, 2012-13 ve 2017-18'de de UEFA şampiyonluğu yaşadı.