Fernando Santos, Beşiktaş'a bir Portekizli getiriyor

İdil Erin Tetik
Fernando Santos PortugalGetty Images
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Beşiktaş ara transfer döneminde Fernando Santos'un ardından bir Portekizli hamlesi daha yapacak.

  • Beşiktaş'ın başına Fernando Santos geçti
  • Kartal'ın hedefinde başka bir Portekizli daha var
  • Renato Sanches, siyah-beyazlı olabilir

NE OLDU? Teknik direktör koltuğundaki soru işaretlerini gideren Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaştığını duyurmuştu. L'Equipe'in haberine göre, siyah-beyazlılar bu kez başka bir Portekizli için harekete geçti. Beşiktaş'ın hedefinde Roma forması giyen Renato Sanches var.

BÜYÜK RESİM: Roma'da PSG'den kiralık olarak forma giyen Renato Sanches, Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünülmüyor. Habere göre Paris ekibi, Sanches'in alıcısı çıkarsa Roma ile yaptığı kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak bakıyor.

DAHA FAZLASI: Benfica altyapısında yetişen Renato Sanches kariyerinde Bayern Münih, Swansea, Lille, PSG ve Roma formalarını giydi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Roma ile yalnızca 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Teknik direktör konusunu netleştiren Beşiktaş, Fernando Santos'un yönetiminde yeni hamlelerini yapmaya devam edecek.

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