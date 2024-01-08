Fernando Santos, Beşiktaş'a bir Portekizli getiriyor

Beşiktaş ara transfer döneminde Fernando Santos'un ardından bir Portekizli hamlesi daha yapacak.

Beşiktaş'ın başına Fernando Santos geçti

Kartal'ın hedefinde başka bir Portekizli daha var

Renato Sanches, siyah-beyazlı olabilir

NE OLDU? Teknik direktör koltuğundaki soru işaretlerini gideren Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaştığını duyurmuştu. L'Equipe'in haberine göre, siyah-beyazlılar bu kez başka bir Portekizli için harekete geçti. Beşiktaş'ın hedefinde Roma forması giyen Renato Sanches var.

BÜYÜK RESİM: Roma'da PSG'den kiralık olarak forma giyen Renato Sanches, Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünülmüyor. Habere göre Paris ekibi, Sanches'in alıcısı çıkarsa Roma ile yaptığı kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak bakıyor.

DAHA FAZLASI: Benfica altyapısında yetişen Renato Sanches kariyerinde Bayern Münih, Swansea, Lille, PSG ve Roma formalarını giydi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Roma ile yalnızca 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Teknik direktör konusunu netleştiren Beşiktaş, Fernando Santos'un yönetiminde yeni hamlelerini yapmaya devam edecek.