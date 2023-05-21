Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Sivasspor maçında gergindi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi akşamı evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğun kapısını araladı.

Karşılaşmayı Mauro Icardi'nin golleriyle kazanan sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera'nın tavırları dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Uruguaylı kaleci, maç içinde Lucas Torreira'ya verdiği bir hatalı pas sonrası tribünlerden gelen tepkilere kızdı.

Muslera'nın maçın ardından taraftarlarla birlikte yapılan kutlamalara katılmayıp doğrudan soyunma odasına gittiği bildirildi.

Ayrıca haberde, Muslera'nın Mauro Icardi'nin ikinci golünden sonra da sevinmediği iddia edildi. Öte yandan tecrübeli eldivenin, pas hatasının ardından kendisine kıza Sergio Oliveira'ya da tepki gösterdiği gelen bilgiler arasında

Okan Buruk ne söyledi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, "Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı akşamı MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar kazandığı takdirde Fenerbahçe derbisine şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde çıkacak.