Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'ın son antrenmanında yer aldı.

Galatasaray'da Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde tüm gözler, kaleci Fernando Muslera'ya çevrilmiş durumda.

Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan ve tedavisine başlanan Uruguaylı eldiven, salı günü yapılan antrenmanda takıma katıldı.

Bu haberle birlikte Muslera'nın, çarşamba akşamki karşılaşmada sahada yer alabilme ihtimali yükseldi. Bazı iddialar, tecrübeli kalecinin tıpkı Mauro Icardi gibi iğneyle oynayacağı yönünde.

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Galatasaray'dan hangi açıklama yapılmıştı?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Muslera ile ilgili şu ifadeler yer almıştı:

"Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

"Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.