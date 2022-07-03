Ferdi Kadıoğlu, yeni hocası Jorge Jesus hakkında konuştu: "Zorlu bir teknik direktör"

Ferdi Kadıoğlu, kaptan olmasının ve 7 numaralı formayı giymesinin de kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı Enner Valencia'nın maçın başında attığı tek golle geçti.

Karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai, genel bir yorum yaparken hazırlıklardan bahsettiler.

Ne söylendi?

Ferdi Kadıoğlu, yeni teknik direktör Jorge Jesus'u değerlendirirken kaptan olmasının ve 7 numaralı formayı giymesinin de kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

“Kısa bir tatilin ardından döndüm ve çalışmalara başladık. İlk idman gerçekten benim için zordu. Kendisi zorlu bir teknik direktör, kafasında bir planı var ve bizden farklı şeyler istiyor. Bunu da sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp üçüncü bölgede tehlike üretiyoruz.

"Sanırım takımda en eski futbolcu benim. Burada dört sezonu tamamladım ve o yüzden de kaptanlık pazubandını takma şerefine eriştim. Benim için gerçekten büyük bir gururdu.

Burada 7 numarayı giymek de benim hayalimdi. Ozan, Hull City’e gitti, ona başarılar diliyorum. 7 numarayı çok istiyordum, bu yüzden çok mutluyum. Umarım bizim için güzel bir sezon olur.”

“O maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyoruz. Bunun için de o maçı kazanmamız gerekiyor. İyi planlarımız var ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Attila Szalai ne söyledi?

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai de maç sonu yorumlarda bulundu.

“Sezon öncesi hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Çok sıkı bir şekilde, yüksek tempoda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Elbette ki zor idman seanslarından sonra yapılan maçlar futbolcular adına kolay geçmeyebiliyor. Bu sezon öncesi kamp daha çok taktik mantaliteye, takımın göstereceği aksiyonlara adapte olabilmek için yapılan bir sezon öncesi kamp.

Aynı şekilde iyi çalıştığımızı, iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Ofansif ve defansif anlamda da iyi bir yolda olduğumuzu ifade edebilirim. Sıkı bir şekilde ilerisi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Szalai, Macaristan'ın Uluslar Ligi'ndeki başarı hakkında da konuştu.

“Kendimi çok gururlu hissediyorum. Ülkem Macaristan adına çok gururluyum. Almanya’nın, İtalya’nın ve İngiltere’nin olduğu grupta iyi bir iş ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 10 gün boyunca oynamış olduğumuz maçlar vardı ve bu maçlardan iyi sonuçlar alıp, iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim.”

Daha fazla okuma

TFF'den yeni proje: Maçlardan önce konser düzenlenecek