Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Zanka kimdir?

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zanka'yı yakından tanıyalım.

, stoper pozisyonu güçlendirmek için Town forması giyen Mathias Jorgensen'i kadrosuna katmak istiyor.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken ve Zanka lakabıyla tanınan Danimarkalı yıldızı yakından tanıyalım.

Mathias "Zanka" Jorgensen kimdir?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde 'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi.

Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag'a transfer oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından 'nın Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag'a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada'nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı.

Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takım formasını giydi.

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Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek.