Fenerbahçe'nin hedefi Moise Kean

Fenerbahçe, İtalyan futbolunun yükselen yıldızı Moise Kean’i kiralamak istiyor.

Yıllardır forvetlerden yana yüzü gülmeyen , gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sezon başında kadroya katılan Islam Slimani ve Michael Frey’den istediği katkıyı alamayan Sarı-Lacivertlilerde listenin ilk sırasında ’un 19 yaşındaki İtalyan yıldızı Moise Kean var.

, Mandzukic ve Dybala gibi yıldızların bulunduğu kadroda şans bulmakta zorlanabilecek olan genç futbolcu için sezon sonunda birçok takımın Juventus ile görüşmek isteyeceği düşünülüyor.

Bu zor süreçte Fenerbahçe’nin en büyük kozu olarak Juventus’un sahibi Andrea Agnelli’nin aynı zamanda ’deki ortağının Koç Ailesi olduğu otomotiv firması FIAT’ın da sahibi olması görülüyor.

28 Şubat 2000 doğumlu Kean, İtalya’nın Finlandiya’yı 2-0 mağlup ettiği Elemeleri’nin ilk maçında milli takım adına ilk golünü atarak, İtalya forması ile gol atan ilk 2000 doğumlu futbolcu unvanını almayı başarmıştı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Juventus’un ’yi 1-0 yendiği karşılaşmada da takımına galibiyeti getiren golü atan Kean için yaz aylarında Fenerbahçe’yi çetin bir transfer yarışı bekliyor.