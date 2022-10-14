Sarı-lacivertliler, Güney Kıbrıs'ta takımını yalnız bırakmadı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar, kritik maçta takıma 90 dakika boyunca büyük bir destek verdi.

Deplasman tribününü dolduran Türk taraftarlar, Michy Batshuayi'nin golünün ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "İstanbul" diye bağırınca rakip tribünlerden ıslık ve yuhalamalar geldi.

Maç boyunca Fenerbahçeli oyunculara yabancı maddeler atılsa da stadyumda bunlar dışında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Jorge Jesus ne dedi?

Portekizli teknik direktör, futbolu politikadan ayırarak maçın ardından şunları söyledi:

""Politik olaylara bakacak olursak, Fenerbahçe'nin yarısı yabancı olduğu için iki ülke arasındaki politik olayları bilmiyorlar bile. Aynı şey rakip için de geçerli.

"Bunun oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular, futbolcudur, politikacı değildir. Politika ile futbolu karıştırmıyoruz."

Fenerbahçe, AEK Larnaca galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantiledi.