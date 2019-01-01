Fenerbahçe'de yeni rota Sami Khedira

Sarı lacivertliler, Juventus'tan ayrılması beklenen Alman orta sahayı gündemine aldı.

Kötü bir sezon geçirdikten sonra iddialı bir kadro kurma hedefiyle yoğun mesai harcayan , orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sky Sports Italia'nın haberine göre, sarı lacivertli ekip 'tan ayrılması gündemde olan Sami Khedira için girişimlere başladı.

İtalyan devinin orta sahaya Aaron Ramsey ve Adrien Rabiot takviyelerini yapması Alman orta sahanın ayrılık iddialarını da kuvvetlendirmişti.

Haberin devamı aşağıda

Habere göre, Fenerbahçe'nin transferdeki muhtemel rakipleri takımları olacak.

Sami Khedira, Juventus'ta geçirdiği 4 sezonun tamamında şampiyonluk sevinci yaşadı.