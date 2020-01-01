Fenerbahçe'de Miha Zajc, Brescia'ya transfer oluyor

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı dört milyon euro karşılığında Serie A ekiplerinden Brescia'ya göndermeye hazırlanıyor.

'de Simon Falette'in lisansını çıkarıp bir de sol bek transferi yapabilmek için harcama limitini artırma çalışmaları sürüyor.

Sabah Spor'dan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertli ekip, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı ekiplerinden Brescia'ya göndermeye hazırlanıyor.

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Haberde, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edilirken sarı lacivertli ekibin bu transferden 4 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

Brescia'nın Zajc için kesin kararı 24 saat içinde vermesi beklenirken transferin resmileşmesiyle harcama limitini artacak olan Fenerbahçe, Simon Falette'e lisans çıkarabilecek.

2019'un ilk aylarında 'den Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, sarı lacivertli formayla toplam 16 resmi maça çıkarken üç gol kaydetti.