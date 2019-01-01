Mauricio Isla

Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.

>> Süper Lig'de sakat ve cezalı listesi <<

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle başladı. Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan sarı lacivertliler, bir sonraki hafta ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şilili sağ bek Isla'nın bu iki karşılaşmada da forma giymesi beklenmiyor. 

Goal twitter

Kapat