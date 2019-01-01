Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı
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AA
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.
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Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle başladı. Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan sarı lacivertliler, bir sonraki hafta ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şilili sağ bek Isla'nın bu iki karşılaşmada da forma giymesi beklenmiyor.