Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
Süper Lig'in 16. Haftası (14 Aralık - 17 Aralık)
>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<
AKHİSARSPOR
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Mustafa Yumlu
Güray Vural
Josue
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Evgen Seleznyov
Mustafa Yumlu
Hasan Ali Adıgüzel
Dany Nounkeu
|
Kadro dışı
Çağraz bağlarından sakat
Ön çapraz bağlarında yırtık
Aşil tendonu sakatlığı
ALANYASPOR
|CEZALI
|Lucas Villafanez
|
1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Baiano
Papiss Cisse
Ceyhun Gülselam
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Barış Başdaş
Ufuk Ceylan
Kaan Kanak
Serge Mbilla Etame
|
Fıtık ameliyatı
Şüpheli
Sakat
Şüpheli
ANTALYASPOR
|CEZALI
|-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Ruud Boffin
Danilo
Yekta Kurtuluş
Chico
Maicon
Souleymane Doukara
Doğukan Sinik
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Charles
|Kasığından sakat
ATİKER KONYASPOR
|CEZALI
|
Marko Jevtovic
|1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Ferhat Öztorun
Fallou Diagne
Nejc Skubic
Uğur Demirok
Ömer Ali Şahiner
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Selim Ay
Ferhat Öztorun
Fallou Diagne
Paolo Hurtado
|
Sakat
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<
BEŞİKTAŞ
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Caner Erkin
Adriano
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Tolgay Arslan
Ryan Babel
Pepe
Caner Erkin
Enzo Roco
Jeremain Lens
|
Kadro dışı
Arka adalesinden sakat
Adale yırtığı
Adale yırtığı
Sakat
Şüpheli
BURSASPOR
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Tunay Torun
Barış Yardımcı
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Diafra Sakho
Furkan Soyalp
|
Ayağından sakat
Kasığındn sakat
BB ERZURUMSPOR
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Özer Hurmacı
Gilles Sunu
Egemen Korkmaz
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Arsen Khubulov
|
Kaval kemiği kırık
ÇAYKUR RİZESPOR
|CEZALI
|
Orhan Ovacıklı
|
1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
-
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
-
|
-
FENERBAHÇE
|CEZALI
|
Jailson
Roberto Soldado
|
3 maç
1 maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı
Mauricio Isla
Eljif Elmas
Yassine Benzia
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Volkan Demirel
Nabil Dirar
Aatıf Chahechouhe
Oğuz Kağan Güçtekin
Ferdi Kadıoğlu
Alper Potuk
Tolga Ciğerci
Andre Ayew
Michael Frey
Mathieu Valbuena
|
Kadro dışı
Kadro dışı
Kadro dışı
Fibula kemiği kırık
Eli kırık
Şüpheli
Antrenman eksikliği
Şüpheli
Şüpheli
Şüpheli
>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<
GALATASARAY
|CEZALI
|
Ryan Donk
Fatih Terim
Hasan Şaş
|
1 Maç
2 Maç
2 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Younes Belhanda
Ozan Kabak
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Emre Akbaba
Yonues Belhanda
Sinan Gümüş
|
Ayak tarak kemiği kırığı
Diz sakatlığı
Arka adalesinde yırtık
GÖZTEPE
|CEZALI
|Kadu
|
1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Celso Borges
Alpaslan Öztürk
Tayfur Bingöl
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Adama Traore
Hakan Çinemre
Deniz Kadah
Kerem Atakan Kesgin
Axel Ngando
|
Ön çapraz bağlarında yırtık
Çapraz bağlarından sakat
Sakat
Sakat
Sakat
KASIMPAŞA
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Samuel Eduok
Loret Sadiku
Mbaye Diagne
Veysel Sarı
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
İlhan Depe
Abdul Rahman Khalili
|
Şüpheli
Şüpheli
KAYSERİSPOR
|CEZALI
|
Cristian Sapunaru
|1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Rajko Rotman
Bilal Başacıkoğlu
Mert Özyıldırım
Bernard Mensah
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Sakıb Aytaç
Oğuzhan Berber
|
Çapraz bağlarından sakat
Ayağı kırık
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|CEZALI
|
Mauel Da Costa
|
1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Alexandru Epureanu
Emre Belözoğlu
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Alparslan Erdem
Eljero Elia
|
Ön çapraz bağlarında yırtık
Şüpheli
>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<
MKE ANKARAGÜCÜ
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Thievy Bifouma
Tiago Pinto
Brice Dja Djedje
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Kenan Özer
Thibault Moulin
|
Şüpheli Şüpheli
SİVASSPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
David Braz
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Delvin Ndinga
|
Sakat
TRABZONSPOR
|CEZALI
|
-
|-
|SARI KART SINIRINDA
|
Burak Yılmaz
Joao Pereira
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Onur Kıvrak
Burak Yılmaz
Juraj Kucka
|
Kadro Dışı
Kadro Dışı
Karın kası sakatlığı
YENİ MALATYASPOR
|CEZALI
|
Mitchell Donald
Danijel Aleksic
|
1 Maç
1 Maç
|SARI KART SINIRINDA
|
Adem Büyük
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Adem Büyük
|Kasığından sakat