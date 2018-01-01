Canlı Skorlar
Süper Lig

Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Süper Lig'de 18 takımın sakat cezalı ve sarı kart sınırında tüm futbolcular bu listede! İşte sakat-cezalı futbolcular ve ceza sınırında bulunanlar...

Süper Lig'in 16. Haftası (14 Aralık - 17 Aralık)

>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

AKHİSARSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Mustafa Yumlu

Güray Vural

Josue

SAKAT & KADRO DIŞI

Evgen Seleznyov

Mustafa Yumlu

Hasan Ali Adıgüzel

Dany Nounkeu

Kadro dışı

Çağraz bağlarından sakat

Ön çapraz bağlarında yırtık

Aşil tendonu sakatlığı

 

ALANYASPOR

CEZALI
Lucas Villafanez

1 Maç

SARI KART SINIRINDA

Baiano

Papiss Cisse

Ceyhun Gülselam

SAKAT & KADRO DIŞI

Barış Başdaş

Ufuk Ceylan

Kaan Kanak

Serge Mbilla Etame

Fıtık ameliyatı

Şüpheli

Sakat

Şüpheli

 

ANTALYASPOR

CEZALI
-

-

SARI KART SINIRINDA

Ruud Boffin

Danilo

Yekta Kurtuluş

Chico

Maicon

Souleymane Doukara

Doğukan Sinik

SAKAT & KADRO DIŞI

Charles

Kasığından sakat

 

ATİKER KONYASPOR

CEZALI

Marko Jevtovic

1 Maç
SARI KART SINIRINDA

Ferhat Öztorun

Fallou Diagne

Nejc Skubic

Uğur Demirok

Ömer Ali Şahiner

SAKAT & KADRO DIŞI

Selim Ay

Ferhat Öztorun

Fallou Diagne

Paolo Hurtado

Sakat

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

BEŞİKTAŞ

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Caner Erkin

Adriano

SAKAT & KADRO DIŞI

Tolgay Arslan

Ryan Babel

Pepe

Caner Erkin

Enzo Roco

Jeremain Lens

Kadro dışı

Arka adalesinden sakat

Adale yırtığı

Adale yırtığı

Sakat

Şüpheli

 

BURSASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Tunay Torun

Barış Yardımcı

SAKAT & KADRO DIŞI

Diafra Sakho

Furkan Soyalp

Ayağından sakat

Kasığındn sakat

 

BB ERZURUMSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Özer Hurmacı

Gilles Sunu

Egemen Korkmaz

SAKAT & KADRO DIŞI

Arsen Khubulov

Kaval kemiği kırık

 

ÇAYKUR RİZESPOR

CEZALI

Orhan Ovacıklı

1 Maç

SARI KART SINIRINDA

-

SAKAT & KADRO DIŞI

-

-

 

FENERBAHÇE

CEZALI

Jailson

Roberto Soldado

3 maç

1 maç

SARI KART SINIRINDA

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

Mauricio Isla

Eljif Elmas

Yassine Benzia

SAKAT & KADRO DIŞI

Volkan Demirel

Nabil Dirar

Aatıf Chahechouhe

Oğuz Kağan Güçtekin

Ferdi Kadıoğlu

Alper Potuk

Tolga Ciğerci

Andre Ayew

Michael Frey

Mathieu Valbuena

Kadro dışı

Kadro dışı

Kadro dışı

Fibula kemiği kırık

Eli kırık

Şüpheli

Antrenman eksikliği

Şüpheli

Şüpheli

Şüpheli

>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

GALATASARAY

CEZALI

Ryan Donk

Fatih Terim

Hasan Şaş

1 Maç

2 Maç

2 Maç

SARI KART SINIRINDA

Younes Belhanda

Ozan Kabak

SAKAT & KADRO DIŞI

Emre Akbaba

Yonues Belhanda

Sinan Gümüş

Ayak tarak kemiği kırığı

Diz sakatlığı

Arka adalesinde yırtık

 

GÖZTEPE

CEZALI
Kadu

1 Maç

SARI KART SINIRINDA

Celso Borges

Alpaslan Öztürk

Tayfur Bingöl

SAKAT & KADRO DIŞI

Adama Traore

Hakan Çinemre

Deniz Kadah

Kerem Atakan Kesgin

Axel Ngando

Ön çapraz bağlarında yırtık

Çapraz bağlarından sakat

Sakat

Sakat

Sakat

 

KASIMPAŞA

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Samuel Eduok

Loret Sadiku

Mbaye Diagne

Veysel Sarı

SAKAT & KADRO DIŞI

İlhan Depe

Abdul Rahman Khalili

Şüpheli

Şüpheli

 

KAYSERİSPOR

CEZALI

Cristian Sapunaru

1 Maç
SARI KART SINIRINDA

Rajko Rotman

Bilal Başacıkoğlu

Mert Özyıldırım

Bernard Mensah

SAKAT & KADRO DIŞI

Sakıb Aytaç

Oğuzhan Berber

Çapraz bağlarından sakat

Ayağı kırık

 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

CEZALI

Mauel Da Costa

1 Maç

SARI KART SINIRINDA

Alexandru Epureanu

Emre Belözoğlu

SAKAT & KADRO DIŞI

Alparslan Erdem

Eljero Elia

Ön çapraz bağlarında yırtık

Şüpheli

>>>GÜNÜN BANKO İDDAA KUPONLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

MKE ANKARAGÜCÜ

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Thievy Bifouma

Tiago Pinto

Brice Dja Djedje

SAKAT & KADRO DIŞI
 

Kenan Özer

Thibault Moulin

Şüpheli Şüpheli

 

SİVASSPOR

CEZALI

-

-

SARI KART SINIRINDA

David Braz

SAKAT & KADRO DIŞI

Delvin Ndinga

Sakat

 

TRABZONSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

Burak Yılmaz

Joao Pereira

SAKAT & KADRO DIŞI

Onur Kıvrak

Burak Yılmaz

Juraj Kucka

Kadro Dışı

Kadro Dışı

Karın kası sakatlığı

 

YENİ MALATYASPOR

CEZALI

Mitchell Donald

Danijel Aleksic

1 Maç

1 Maç

Haberin devamı aşağıda
SARI KART SINIRINDA

Adem Büyük

SAKAT & KADRO DIŞI

Adem Büyük

Kasığından sakat

Süper Lig'in 16. Haftası (14 Aralık - 17 Aralık)

Sonraki haber:
Karşılıklı penaltılar kaçtı, Rizespor ile Alanyaspor berabere kaldı: 1-1
Sonraki haber:
Sivasspor'dan Ankaragücü'ne farklı tarife: 4-0
Sonraki haber:
Ricardo Quaresma özür diledi: Maalesef kırmızı kart gördüm
Sonraki haber:
Olivier Giroud: Son hayalim Chelsea ile Premier Lig'i kazanmak
Sonraki haber:
ÖZEL | Emrah Bayraktar: Ozan Kabak'ın en büyük şansı hocası, en büyük şanssızlığı partnerleri
Kapat