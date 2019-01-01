Fenerbahçe'de hedef yine Kolarov

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer etmek için büyük uğraş verdiği Aleksandar Kolarov’dan henüz vazgeçmediği öne sürüldü.

Fanatik’in haberine göre Sarı Lacivertliler’in Aleksandar Kolarov aşkı bitmiyor. İddiaya göre Ersun Yanal, ocak ayında yapılmasını istediği transferleri yönetimle paylaştı.

Yanal, önceliğini, “Sol ayaklı, stoperde, sol bekte ve sol kanatta oynayabilecek bir oyuncu” sözleriyle açıkladı. Yanal’ın bu isteğinin ardından gözler yine Kolarov'a çevrildi.

Sarı Lacivertliler, Sırp yıldızla sezon başında her konuda anlaşmıştı. Ancak ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca transfer suya düştü.

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Deneyimli savunmacının Roma ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, ocak ayında ’nin elini daha fazla güçlendiriyor.

Roma, Kolarov ile yeni sözleşme görüşmeleri yapsa da sonuç alamadı. Fenerbahçe, 1 Ocak 2020’den itibaren Sırp yıldızla yeni sezon için anlaşma yapabilir ancak hedef, transferi ocakta bitirmek.

Bu sezon İtalyan ekibinde 12 resmi maça çıkan Kolarov rakip ağları 3 kez havalandırdı.