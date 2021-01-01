Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona eriyor

Sarı-lacivertliler, milli arada Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gündem, Erol Bulut'un geleceği.

Sarı-lacivertli taraftarların güvenini kaybeden, şampiyonluk kazanması mucizelere kalan genç teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona eriyor. Yönetim, yeni teknik direktörü milli maç arasında takımın başına getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin hoca adayları kimler?

İddiaya göre sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarında Lucien Favre var. En son Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da görev yapan İsviçreli teknik direktörü ikna etmek için bir yol aranıyor fakat bu pek kolay olmayacak.

Sebebi ise, Favre'nin hem İngiltere'den hem de Fransa'dan birçok talibinin bulunması.

Fenerbahçe'nin bir diğer teknik direktör adayı da Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından görevinden ayrılacak olan 54 yaşındaki teknik direktör, kariyerine bir kulüp takımı ile devam etmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon da sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Dalic, Fenerbahçe'nin yine gözdesi durumunda. Yönetim, tecrübeli hocanın takımın başına hemen geçebilmesi için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ile bir görüşme yapabilir.

Joachim Löw hayali devam ediyor

Sarı-lacivertliler, Joachim Löw'den de henüz umudu kesmiş değil. Fenebahçe yönetimi, tıpkı Dalic gibi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Löw'ü takımın başına getirmek istiyor, fakat bunun şu anda olması mümkün değil.

Bundan dolayı, eğer Löw ile anlaşma sağlanırsa takımın başına geçici olarak bir teknik direktör getirilecek. Bu ismin ise İsmail Kartal olma ihtimali yüksek.

Fenerbahçe'nin, yeni hocayı ne zaman belirleyeceği bilinmez ama milli takım arasında Erol Bulut ile ilgili bir karar almasına kesin gözüyle bakılıyor.